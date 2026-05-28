近年、ファッションにおいて“スポーツ”は、単なる機能性やアクティブウェアを意味する言葉ではなくなっています。身体を動かすこと、街を歩くこと、音楽を聴くこと、コミュニティに参加すること。そのすべてを横断しながら、ライフスタイルそのものを再編集する概念へと変化しています。そんな時代感覚の中で、デザイナー三原康裕が手がけるライフスタイルスポーツブランド「SOUND OF SUNRISE（サウンド オブ サンライズ）」が、