松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛丼チェーン「松屋」が、「タコライス」を5月5日午前10時から期間限定で販売します。【写真】ボリューミーすぎる「タコサルサハンバーグ定食」！おいしそうな「ソーセージエッグタコライス」も！松屋の「タコライス」は、ピリッと刺激的で爽やかな酸味の「サルサソース」と、ゴロゴロとした挽き肉の旨みが凝縮された「タコライスソース」が特徴。価格は580円（税込み）です。「タコ