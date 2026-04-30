フランスのAI企業であるMistral AIがパラメーター数1280億のAIモデル「Mistral Medium 3.5」をオープンモデルとして公開しました。合わせてコーディングエージェントのMistral Vibeがクラウドで動作するようになり、複数のエージェントを同時実行したりチャットAIのLe Chatからタスクを開始できるようになりました。Remote agents in Vibe. Powered by Mistral Medium 3.5. | Mistral AIhttps://mistral.ai/news/vibe-remote-agent