俳優・アーティストののんが26日、オフィシャルブログを更新。“やばすぎなバンド”で出演した音楽フェス「ARABAKI ROCK FEST.26」を振り返り、ファンから反響を呼んでいる。 23日に更新したブログにて「古市コータローさん、ウエノコウジさん、古市健太さんとやばすぎなバンドを結成しました」と報告し、古市らと階段に腰掛けたクールな集合ショットを公開。バンド名を「のん＆The tears of knight」と明かし、「日本ではアラバキ