ホワイトハウス記者協会晩餐会で銃撃事件が起き、過去の暗殺未遂事件でも広がった「自作自演説」が再び噴出した。SNSでは「やらせ（STAGED）」という言葉が広がり、右派・左派を問わず根拠のない憶測が拡散している。