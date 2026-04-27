CASC（中国航天科技集団）は日本時間2026年4月25日、太原衛星発射センターから「長征6号」ロケットを打ち上げ、パキスタンの光学地球観測衛星「PRSC-EO3」を所定の低軌道へ投入しました。CASCおよび新華社が打ち上げ成功を発表しています。打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報：長征6号（PRSC-EO3）・ロケット：長征6号（Long March 6 / Y15）・打ち上げ日時：日本時間 2026年4月25日 21時15分・発射場：太原衛星