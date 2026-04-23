呉市の大和ミュージアムがリニューアルオープンし、全国から多くの人が詰めかけています。雨にも関わらず午前9時の開館を前に、約700人が列をつくりました。■来館者「東京から（来た）。１年間待ったのでうれしい。」「最高に気分が高揚しています。」大規模改修された大和ミュージアムは、デジタル資料を豊富に揃えるなど、展示総数はこれまでより300点多い2100点となりました。10分の1サイズの