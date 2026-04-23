ゴールデンウィークが近づいてきました。どこかに行ってみようかなと計画中の方もおいでになると思います。そんな方に、2025年にリニュ―アルオープンしたばかりの「日和佐うみがめ博物館カレッタ」をご紹介します。 （豊成アナウンサー）「潮の香りと波の大きな音が響いています。徳島県美波町は、うみがめの町として知られているんですが」「今回伺うのは、大浜海岸のすぐ近くにある施設です