新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、ゴールデンウィーク特別企画「アニメ300作品以上無料大放出祭」の一環として、４月27日（月）より2000年代に放送された懐かしのアニメ４作品を新入荷するとともに順次無料一挙放送する。 本企画では、バトルやスポーツ、ラブコメから超能力アクションまで、2000年代を彩った人気アニメ４作品を厳選。あの頃の熱狂やときめきをもう一度味わえるラインナップでお届け。 対象となる作品は