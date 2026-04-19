新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『HEROINES体育祭』の模様を５月１日（金）18時30分より独占生放送することを決定した。また、本イベントのチケットを４月17日（金）より発売開始した。 『HEROINES体育祭』は、HEROINES所属全25グループが参加する全力の体育祭。昨年日本武道館公演を成功させ、若者を中心に絶大な人気を誇る「iLiFE!」をはじめ、個性豊かな多数のアイドルグループが所属する「HEROIN