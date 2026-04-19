全25グループ参加！HEROINES体育祭ABEMA PPVで独占生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて『HEROINES体育祭』の模様を５月１日（金）18時30分より独占生放送することを決定した。また、本イベントのチケットを４月17日（金）より発売開始した。
『HEROINES体育祭』は、HEROINES所属全25グループが参加する全力の体育祭。昨年日本武道館公演を成功させ、若者を中心に絶大な人気を誇る「iLiFE!」をはじめ、個性豊かな多数のアイドルグループが所属する「HEROINES」は、ライブやイベントを中心に精力的な活動を展開しており、各グループの特色を生かしたパフォーマンスや企画で多くのファンを魅了。本イベントは、そんなHEROINESのアイドル総勢約150名が一堂に会し、グループの垣根を越えて“本気”で挑む一夜限りの体育祭。今回はメンバーカラーを基にチーム分けが行われるため、普段は見られない横断的なチーム編成が実現し、そこから生まれる新たな絆やドラマも見どころの一つ。アイドルとしての“可愛い”姿はもちろん、ガチの競技に全力で挑む真剣な表情や勝利を目指してぶつかり合う熱い一面など通常のステージパフォーマンスとは一味違う彼女たちの魅力を堪能できる。
また、メンバー実況付きチケットを購入すると、メインアングルに加えて各チーム選抜メンバーが競技ごとに入れ替わり、本編映像やXにて指定ハッシュタグで投稿したコメントを見ながら配信する実況アングルが楽しめ、最後の『全員リレー』では、レースの流れが全体的に分かる映像を見ることができる。
本放送は、「ABEMA PPV」にて、４月17日（金）からチケットの販売を開始し、一般チケット2,000円（税込）、メンバー実況付きチケット2,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができる。
(C)imaginate Inc.
『HEROINES体育祭』は、HEROINES所属全25グループが参加する全力の体育祭。昨年日本武道館公演を成功させ、若者を中心に絶大な人気を誇る「iLiFE!」をはじめ、個性豊かな多数のアイドルグループが所属する「HEROINES」は、ライブやイベントを中心に精力的な活動を展開しており、各グループの特色を生かしたパフォーマンスや企画で多くのファンを魅了。本イベントは、そんなHEROINESのアイドル総勢約150名が一堂に会し、グループの垣根を越えて“本気”で挑む一夜限りの体育祭。今回はメンバーカラーを基にチーム分けが行われるため、普段は見られない横断的なチーム編成が実現し、そこから生まれる新たな絆やドラマも見どころの一つ。アイドルとしての“可愛い”姿はもちろん、ガチの競技に全力で挑む真剣な表情や勝利を目指してぶつかり合う熱い一面など通常のステージパフォーマンスとは一味違う彼女たちの魅力を堪能できる。
本放送は、「ABEMA PPV」にて、４月17日（金）からチケットの販売を開始し、一般チケット2,000円（税込）、メンバー実況付きチケット2,500円（税込）でチケットを購入し、視聴することができる。
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