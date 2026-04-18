オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、黒ミャクミャクの「ぬいぐるみ付チョコクランチ」を発売する。「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）