今週(2026年4月10日〜4月12日)の映画動員ランキングは、劇場版シリーズ29作目となる『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』が、シリーズ歴代最高のオープニング成績で初登場1位を獲得した。3日間で動員231万8000人、興収35億200万円という圧倒的な数字を叩き出し、2位以下を大きく引き離す結果となった。一方、6週連続1位を走り続けてきた『映画ドラえもん 新・のび太の海底鬼岩城』はついに首位陥落となるも、累計興収はついに39億