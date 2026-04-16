トランプ米大統領がSNSにて、米海軍がホルムズ海峡を「逆封鎖」すると表明。原油先物価格は再び高騰するなど混迷を極めている。戦闘の長期化は、イランのAIドローンが、米国やイスラエルの想定以上だったことも影響しているだろう。「第1次AI戦争」とも呼ばれる中、私たちは重要な点を見落としていないだろうか。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）イラン戦争がAIの功罪を明確にしている今回のイラン戦争について、軍事専門家や