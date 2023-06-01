株式会社アダストリアのスタイルエディトリアルブランド「niko and...」は、４月16日（木）より俳優の上坂樹里さんが出演するブランドキャンペーンを特設サイトと「niko and...」公式YouTubeチャンネル、全国の「niko and...」店舗にて展開する。 今回のブランドキャンペーンのテーマは『親しき仲にも出会いあり』で、上坂さんとサブキャスト３名を主人公とした２本のムービーを公開。ムービーでは付き合いの長い親友や昔から愛用