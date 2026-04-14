新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、過去に大きな失敗をやらかした“しくじり先生”たちが自らのしくじった経験をさらけ出し、人生の教訓を伝授してくれる反面教師バラエティ『しくじり先生俺みたいになるな!!』の最新話を４月10日（金）に放送した。4月10日（金）の放送回では、お笑い芸人・みなみかわによる授業「カーネル・サンダースの壮絶人生」をお届け。KFC（ケンタッキーフライドチキン）の創業者として世界中で