メンドーサ監督「偉大な選手の一人ですが、いきなり歩かせるようなことはしません」【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる初回先頭打者本塁打に期待がかかる。メッツのカルロス・メンドーサ監督は報道陣の取材に応じ、真っ向勝負を宣言した。「オオタニが2日連続で初回先頭弾を打って