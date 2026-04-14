メンドーサ監督「偉大な選手の一人ですが、いきなり歩かせるようなことはしません」

【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地のメッツ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。3試合連続となる初回先頭打者本塁打に期待がかかる。メッツのカルロス・メンドーサ監督は報道陣の取材に応じ、真っ向勝負を宣言した。

「オオタニが2日連続で初回先頭弾を打ってますが……」。メンドーサ監督は報道陣の質問にニヤリと笑った。

「リマインドをありがとう。彼のここ数試合はチェックしていますよ。偉大な選手の一人ですが、いきなり歩かせるようなことはしません。特別なプレーヤーですが、私はピーターソンに期待しています」

2025年、メッツの投手陣が相手チームに与えた敬遠はわずか6個のみ。メジャー全体でもナショナルズと並んで最も少なかった。大谷は対メッツ戦で17試合で打率.313、5本塁打と相性はいいが、初回から勝負を避けるつもりはないようだ。

1900年以降に3試合以上連続で先頭打者本塁打を記録した選手は3人だけ。1996年にブレイディ・アンダーソン（オリオールズ）が最多4試合連続でマーク。3試合連続で、2018年にロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）と2023年にアレックス・バードゥーゴ（レッドソックス）が記録した。

大谷が3試合連続で先頭打者アーチを放てば史上4人目の快挙となる。初回の第1打席に注目だ。（小谷真弥 / Masaya Kotani）