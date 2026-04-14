ハートは昨季TJ手術のため全休…投手陣のIL入りは9人ドジャースは13日（日本時間14日）、ベン・カスパリアス投手を右肩の炎症のため負傷者リスト（IL）に入れたと発表した。代わってカイル・ハート投手を登録した。カスパリアスは前日12日（同13日）のレンジャーズ戦に6回から登板するも、、1イニングで2安打を許し2失点。今季は5試合の登板で0勝1敗、防御率9.64となっている。ドジャースでの3シーズンでは通算54試合で9勝6敗