石塚裕惺が12日の2軍戦で1号ソロ巨人の石塚裕惺内野手が12日に平塚球場で行われたDeNAとの2軍戦に「4番・遊撃」で出場すると、2回に技ありの1号ソロを放った。右方向への低弾道、パワー満載アーチとなり「これはえぐい」とファンの度肝を抜いた。2回の先頭で打席に立った石塚は入江大生投手が投じた146キロの低めのボールを狙い打った。打球は逆方向へのライナーとなり、そのまま右翼ポールを直撃。技、パワーが詰め込まれたア