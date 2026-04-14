中学硬式「関メディベースボール学院」が実施する“保護者向け座学”子どもたちの視線の先には、いつも“憧れの存在”がいる。テレビの中にいるスターに釘付けになり、好きなユーチューバーに笑い転げ、まるで乾いたスポンジのように様々なことを五感を通して吸収し、真似しながら学んでいく。そんな成長期の子どもの目に最も映っているのは、一緒に暮らしている保護者の姿である。総勢193人の中学生が所属している硬式野球チ