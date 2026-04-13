MicrosoftがAI搭載アプリを開発するためのSDK「Foundry Local」を公開しました。Foundry LocalはWindows・macOS・Linuxに対応しており、デバイス上で実行可能なAIモデルを含むアプリを簡単に開発することができます。Foundry Local - Run AI Models On Devicehttps://www.foundrylocal.ai/Foundry Localは「C#」「JavaScript」「Python」「Rust」に対応するSDKや厳選されたAIモデルカタログを含むローカルAIソリューションです。Fo