「その発想はなかった」「こんな商品が欲しかった」と驚かれる製品でお客様の暮らしをイロドル、ライフオンプロダクツ株式会社による、社名を冠したプロダクトブランド「Life on Products（ライフオンプロダクツ）」。Life on Productsでは新作「USB急速充電器 USB PD（パワーデリバリー）対応 35W コード巻取式」を2026年4月27日（月）より販売を開始する。■本体一体型USBコードを搭載したUSB急速充電器GaN（窒化ガリウム）を採