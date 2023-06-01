大谷は本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場する【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス） ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる5号本塁打に期待がかかる。佐々木朗希投手が今季初勝利をかけて先発する。大谷は前日11日（同12日）の同戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。4