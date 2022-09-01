大谷は本拠地・レンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場する

【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場する。2試合連続となる5号本塁打に期待がかかる。佐々木朗希投手が今季初勝利をかけて先発する。

大谷は前日11日（同12日）の同戦に「1番・DH」で先発出場し、初回に4号先頭打者弾を放った。4試合ぶりの一発は本拠地では今季初アーチ。日本人最長の45試合連続出塁に伸ばした。4打数2安打1打点で打率.283。チームは逆転勝ちで2連勝。3カード連続の勝ち越しを決めた。

佐々木は今季は2試合登板で0勝1敗、防御率7.00。前回5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で日米通じて自己ワースト6失点を喫した。5回90球（ストライク57球）を投げて2被弾を含む5安打、3四球5奪三振の内容だった。

レンジャーズは右腕ジェイコブ・デグロムが先発する。今季は2試合登板で0勝0敗、防御率3.72。前回6日（同7日）の本拠地・マリナーズ戦では5回1安打1失点だった。昨季は30試合に登板して12勝8敗、防御率2.97。（Full-Count編集部）