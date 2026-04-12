アスレチックスでメジャーデビュー→Dバックスを経て加入すぐのお別れとなった。ドジャースは11日（日本時間12日）、本拠地でのレンジャーズ戦を前に、40人枠に入っていたグラント・ホルマン投手がタイガースにウエーバーで移籍したと発表。地元メディアも“離別”に驚きを隠せないようだ。198センチの長身を誇る25歳のホルマンは2021年ドラフト6巡目（全体188位）でアスレチックス入り。2024年にメジャーデビューし、18登板で