オリックスの田嶋が5回1失点、リリーフ陣も奮闘12日、パ・リーグ球団主催のファーム公式戦3試合が行われた。日本ハムは6-0でロッテに勝利した。打線は3回、エドポロケイン外野手の3号2ランで先制。8回には今川優馬外野手の3号ソロや代打・柴田獅子投手の適時二塁打などでリードを広げた。先発の金村尚真投手は6回3安打無失点の好投。大川慈英投手、生田目翼投手の継投で完封リレーを飾った。敗れたロッテは、先発の小島和哉投手