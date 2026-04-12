サンエックス株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、アニメ「リラックマ」のテーマカフェ「Rilakkuma Cafe ごゆるり夢の旅」が、株式会社CLホールディングスの子会社である株式会社エルティーアールにより開催される。2026年4月23日（木）より東京にて、5月28日（木）より大阪にて、5月29日（金）より愛知にて、期間限定でオープンする。アークランドサービスホールディングス株式会社の⼦会社、とんかつ専&#