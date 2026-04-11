新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、特別番組『「お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件 ２」放送直前特番』を４月３日（金）に独占無料放送した。 『お隣の天使様にいつの間にか駄目人間にされていた件』は、一人暮らしの高校一年生・藤宮周とマンションの隣の部屋に住む学校一の美少女、“天使様”こと椎名真昼の甘くて焦れったい恋模様を描く“癒し系”青春ラブコメディ。本番組には、坂泰斗（藤宮周役