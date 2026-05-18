「脳を健康な体に移植して延々と生き続ける」というアイデアはSFの世界でなじみ深いものですが、実際にアメリカの非営利団体・アルコー延命財団は将来的な脳移植技術の確立に備え、液体窒素による超低温で人間の頭部を保存しています。しかし、記事作成時点では「脳移植」は不可能だとのことで、科学系メディアのLive Scienceが課題や将来の展望について解説しています。Why aren't brain transplants possible? | Live Sciencehtt