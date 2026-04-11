佐々木は2試合に先発するも勝ち星なし【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間11日・ロサンゼルス）ドジャースのデーブ・ロバーツ監督は10日（日本時間11日）、開幕から不本意な投球が続く佐々木朗希投手について、「ブレイク（スネル）が復帰する際、ロウキはブルペン（救援陣）には行くことはない」と配置転換を否定した。今季2度目の先発登板となった4月5日（同6日）のナショナルズ戦は、5回まで投げるも6失点で降板。