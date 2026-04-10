河村説人が6回1失点の好投10日に県営大宮公園野球場で行われた西武ーロッテは6-3でロッテが勝利し、連敗を5で止めた。ロッテは2回と4回に寺地隆成捕手の適時打が生まれ、2点をリード。先発の河村説人投手は6回1失点と好投した。西武は8回に岸潤一郎外野手の適時打で逆転したが、2-3の9回にロッテは源田壮亮内野手の失策から再逆転。グレゴリー・ポランコ外野手の適時打など4点を奪って突き放した。西武は渡邉勇太朗投手が6回