増加する特殊詐欺などの犯罪に対応するため、若手刑事を育成する通称「刑事学校」の開始式が9日、行われました。 【写真を見る】捜査のプロ養成「刑事学校」開始式厳しい選考を経た若手4人が決意大分県警 「刑事学校」は若手警察官の捜査能力を高める目的で、大分県警が全国に先駆けて、1983年に導入した制度です。 今年は厳しい選考を経た26歳から28歳までの4人が選ばれました。9日の式では県警の平松伸二本部長が「日本一