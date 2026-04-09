劇場版『名探偵コナン』シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使(だてんし)』が、いよいよ2026年4月10日(金)に全国公開される。ここでは、観る前におさえておきたいポイントを整理してお届け。【画像】神奈川県警を軸に広がる人間関係！5人のキーパーソンをチェック劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は2026年4月10日(金)公開。キャッチコピーは「旋風を、巻き起こせ--」■舞台は横浜！“風の女神”vs“黒き堕天