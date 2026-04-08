サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。■クリップ式でマイクを簡単固定ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整