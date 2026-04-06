新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日(土)・12日(日)に、結成５周年を迎えた櫻坂46による初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演『櫻坂46 ５th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を、「ABEMA PPV」にて両日生放送する。 『櫻坂46 5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』は、櫻坂46のデビュー５周年を記念して開催されるアニバーサリーライブであり、グループにとって初の東京・MUFGスタジアム（国立競技場）公演となる特別なステ