Snow Manの向井康二が自身のInstagramを更新。「久しぶりfamily Time。」とつづり、家族と過ごした時間を公開した。 【写真】向井康二と父親の2ショット 他／向井康二と兄の旅行＆スノーボードショット ■向井康二、家族との“family Time”公開 向井は、両親を表したと思われる男性と女性の絵文字を添えて「久しぶりfamily Time。」とコメント。公開された写真では、自然豊かな場所での散策やゴルフを楽しむ様子が