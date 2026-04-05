パヘスはここまでメジャートップの打率.500＆OPS.1.349【MLB】ドジャース 10ー5 ナショナルズ（日本時間5日・ワシントンDC）ドジャースの大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、敵地で行われたナショナルズ戦で2試合連続のマルチ安打をマークするなど6打数2安打だった。ここまで打率.241、1本塁打、OPS.740と本調子とは言えない中、米メディアは同僚のアンディ・パヘスを“ライバル”だと取り上げた。ドジャース専門サイト「ドジ