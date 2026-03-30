岡本のメジャー初HRを36歳ベテランも祝福浮かべた笑顔から、球団に息づく“温かさ”を感じさせた。今季からブルージェイズに加入した岡本和真内野手は29日（日本時間30日）、アスレチックス戦に「5番・三塁」で先発出場。待望のメジャー1号を本拠地のファンの前で放った。本塁打直後、同僚が見せた“振る舞い”にファンが拍手を送っている。巨人の4番として活躍してきた岡本が、開幕3戦目にアーチをかけた。4回の第2打席、相手