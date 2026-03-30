開幕戦は2-14、第2戦は1-6、第3戦も7-9で逆転負け【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場した。日本選手初となるメジャーデビューから3試合連続の本塁打を放つ大活躍を見せたが、チームは開幕から無念の3連敗を喫した。孤軍奮闘する若き大砲に対し、SNS上では早くも「なおホ」という新ワード