お笑いコンビ・天津の木村卓寛が27日、オフィシャルブログを更新。お笑いコンビ・サバンナの高橋茂雄との再会を報告し、２ショットを公開した。 この日、「来盛先輩」と題してブログを更新した木村。「先輩が来盛してくれはりました」と切り出し、訪れたのがサバンナの高橋だったことを報告。大阪時代から世話になっている先輩だといい、「何回も何回もごはん連れてってもらって いろんなこと教えてくれはった先輩です」と振り返