村上がメジャー史上4人目の快挙【MLB】ブルワーズ 9ー7 Wソックス（日本時間30日・ミルウォーキー）またも豪快アーチを描いた。ホワイトソックスの村上宗隆内野手が29日（日本時間30日）、敵地でのブルワーズ戦に「2番・一塁」で先発出場。開幕から3戦連発となる本塁打を右中間席へ届けた。早朝4時前の一発に日本のファンは歓喜。その一方、ある“事実”に気づいたファンが「メジャーでも神だわ」と歓喜している。2点リードで