ジャッジが敵地ジャイアンツ戦で2号ソロ

【MLB】ヤンキース 3ー1 ジャイアンツ（日本時間29日・サンフランシスコ）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が見せた驚愕のパワーが話題となっている。28日（日本時間29日）に行われた敵地でのジャイアンツ戦で、貴重な追加点となる2号ソロを放った。その打球は左翼フェンス付近に駐車していた救急車に直撃。ファンからは「常に何かを破壊している」「直撃した？」と、驚きの声が殺到した。

規格外のパワーを見せた。この試合、ジャッジは「2番・右翼」でスタメン出場。5回2死で迎えた第3打席で、2番手のライアン・ボルッキ投手が投じた球を完璧に捉え、左翼席へ2号ソロを放った。打球速度102.1マイル（約164.3キロ）、飛距離383フィート（約116.7メートル）の一発は、左翼フェンスの先に停まっていた救急車を直撃する衝撃アーチとなった。

米メディアのジョムボーイ・メディアは、ジャッジ本塁打の一部始終を捉えた動画を公式X（旧ツイッター）で公開した。米放送局FOXスポーツで実況を務めたジョー・デービス氏は「本当にへこませましたね。救急車がジャッジの邪魔をすると、こうなります」と興奮気味。解説のジョン・スモルツ氏も「へこませましたね。へこんでいます」と呆気にとられていた。

ジャッジの一発が生んだ“珍事”にファンも大興奮。SNSには「ジャッジらしいこと」「スモルツ氏は嫉妬しているね」「文字通りへこんでいる」「バン!!」「史上最高の打者」「キャプテンがまたぶっ放した」「凄いなぁ」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）