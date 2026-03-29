ルイーズは開幕3試合で2登板とフル回転DeNAは29日、新助っ人のホセ・ルイーズ投手が「パートナーの出産立ち会いのため」一時帰国することを発表した。再来日は未定となっている。メジャー9年間で通算282登板の実績を誇る32歳は、27日の開幕戦で初登板し、1回2安打無失点1奪三振だった。28日にも1回無安打無失点1奪三振に抑え、開幕3試合で2登板とフル回転した。球団によると、ルイーズは30日に登録抹消となり、4月1日に帰国