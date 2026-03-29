ソフトバンクで2年連続最多勝→オフに自由契約■ソフトバンク ー 日本ハム（29日・みずほPayPayドーム）日本ハム・有原航平投手が29日、みずほPayPayドームで行われたソフトバンク戦に先発した。6回7失点（自責5）で降板となり、復帰初登板では結果を残せなかった。球威も制球も、本来の出来からほど遠かった。昨季まで在籍した勝手知ったる相手。先頭の周東にヒットを許すと、続く近藤には四球。3番の柳町に適時打を浴び、い