2019年ドラフト1位でソフトバンクへ入団した■オリックス ー 楽天（29日・京セラドーム）楽天の佐藤直樹外野手が29日、京セラドームで行われたオリックス戦に「1番・中堅」で出場すると第3打席で中越えソロを放った。オフの現役ドラフトでソフトバンクから加入し、移籍後1号となった。27歳の佐藤は第1打席で右中間フェンス直撃の三塁打、第2打席で左前打。そして5回1死から平野佳寿投手が投じた133キロのフォークボールを捉え