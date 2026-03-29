世界選手権で3連覇達成

フィギュアスケートの世界選手権（チェコ・プラハ）は現地28日に行われ、男子フリーでイリア・マリニン（米国）が218.11点をマーク。合計329.40点で3連覇を達成した。競技後は来季のルール改正についても言及した。

“4回転の神”と称される21歳が、今季ラスト演技で大観衆を魅了した。クワッドアクセル（4回転半）を回避するなど難度を下げたフリーをほぼ完璧に演じ、3連覇を成し遂げた。

国際スケート連盟（ISU）は、メダリスト会見のコメントを公式サイトで公開。来季は男女フリーでジャンプ数が1つ減って計6個となるほか、2027-2028年シーズン以降はさらに大きなルール改正案が浮上していることについて言及している。

「僕にとって理想のフィギュアスケートは、芸術性と技術性の融合だ。どちらか一方だけでは、もう一方は成り立たず、フィギュアスケート全体の価値を損なってしまう。しかし、ルールの具体的な変更内容を見ると、我々スケーターが長年培ってきた競技レベルを著しく低下させてしまうと思う」としたマリニン。次のように苦悩を明かした。

「我々選手も戸惑うことが多い。トレーニング方法が完全に変わってしまうからだ。例えば、彼らはジャンプの回数を7回から6回に変更しようとしている。我々はプログラムを根本的に再考しなくてはならない。特に昨シーズンは、ジャンプの数がいくつになるのか定まってもいなかった。僕自身とても苦労した。正直に言えば、以前の大会で大きな問題を引き起こした」

ミラノ・コルティナ五輪こそ8位に沈んだが、現代最高のスケーターであることは疑いの余地がない21歳。「最終的には、ISUとこうした決定を下す責任者は、アスリートの声に耳を傾けるべきだと思う。ISUがここまで成長したのは我々のおかげだからだ」と続けた。

さらに「スケーターがいなければ、ISUはこのような評価を得ることもできなかっただろう。ISUはルール変更を改めて検討し、我々アスリート全員に発言の機会を与え、共に力を合わせて何が最善かを考えるべきだと思う」と訴えていた。



（THE ANSWER編集部）