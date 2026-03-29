開幕戦の「6番」から「4番」に昇格して本塁打【MLB】ブルワーズ 6ー1 Wソックス（日本時間29日・ミルウォーキー）ホワイトソックスは28日（日本時間29日）、敵地でのブルワーズ戦に1-6で敗れ開幕から2連敗を喫した。「4番・一塁」で出場した村上宗隆内野手は2号ソロを放つなど、3打数1安打、1打点で1四球だった。村上は0-4の劣勢で迎えた4回、右腕のチャド・パトリックが投じた91.8マイル（約147.7キロ）のフォーシームを豪快