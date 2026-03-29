かつて世界を席巻した「水泳ニッポン」。しかし近年は停滞が続いていた。そんな流れが変わる可能性を感じたのが、今回の日本選手権だった。【写真】未来の代表スイマーに期待今大会は、愛知・名古屋アジア大会およびパンパシフィック選手権の代表選考会を兼ねていた。オリンピックを頂点とした4年周期の中で「中間年」にあたる今年は、若い選手を積極的に国際舞台へ送り出し、経験を積ませる絶好の機会である。ここからの二年間で