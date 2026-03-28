新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、３月28日（土）夜９時より、i-dleらが所属するCUBE ENTERTAINMENTから2024年にデビューした５人組ボーイズグループ・NOWZ（ナウズ）の日本デビューを記念した特別番組『祝！日本デビュー 第５世代ルーキーNOWZの魅力を徹底解剖 in ABEMA』を国内独占・無料配信。番組配信に向けたカウントダウン企画としてメンバーの個別アンケートインタビューを公開。今回は鋭い目つきとハスキーボイス